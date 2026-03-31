Museumsschiff «Cap San Diego» kehrt an Liegeplatz zurück

Bremerhaven/Hamburg (dpa) –

Nach drei Wochen Werftaufenthalt in Bremerhaven kehrt das Museumsschiff «Cap San Diego» zurück an seinen Liegeplatz an der Überseebrücke in Hamburg. Ab Mittwoch ist das maritime Denkmal wieder für Besucher zugänglich, wie eine Sprecherin der Betriebsgesellschaft sagte.

In der Werft Bredo Dry Docks war der ehemalige Stückgutfrachter bei einer Art Schiffs-TÜV umfassend überprüft und fit gemacht worden. «Wir sind wieder voll hochseetüchtig», sagte die Sprecherin. Die sogenannte Erneuerung der Klasse ist Voraussetzung dafür, dass das Museumsschiff fahrtüchtig bleibt. Es legt mehrmals im Jahr zu Fahrten ab, das nächste Mal zum Hamburger Hafengeburtstag im Mai.

Einige Arbeiten etwa an den Holzdecks müssten nun noch am Liegeplatz erledigt werden, sagte die Sprecherin. Insgesamt seien die veranschlagten Kosten von rund 1,5 Millionen Euro eingehalten worden. Neben den Werft-Beschäftigten beteiligte sich auch die ehrenamtliche Crew an den Arbeiten. In fünf Jahren muss das Schiff erneut ins Trockendock.