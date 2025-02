Museumsdependance zieht in das ehemalige Karstadt-Kaufhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg ist mit einer Museumsdependance in das Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Kaufhauses in der Harburger Innenstadt gezogen. «Mit diesem Angebot kommt das Museum direkt zu seinem Publikum und lädt alle ein, in gleich mehreren Ausstellungen zur Harburger Stadtgeschichte den Hamburger Süden auf ganz neue Weise zu entdecken», teilte das Museum mit. Die Finanzbehörde hatte das leerstehende Gebäude erworben. Der Senat stellt für die Museumsdependance 300.000 Euro bereit. Der Eintritt ist frei.

«Wir haben das Karstadt-Gebäude erworben, um einen entscheidenden Impuls für die Entwicklung der Harburger Innenstadt zu leisten», sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Bevor langfristige Weiterentwicklungen weiter geplant würden, kehre mit dem «Planet Harburg» schon jetzt wieder Leben ein in das ehemalige Kaufhaus. Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss ergänzte: «Mit der Dependance schlägt das Museum erneut einen innovativen Weg ein, um ein niedrigschwelliges Angebot für alle gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen.»