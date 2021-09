Museum im UKE: Pandemie im Kontext der Seuchengeschichte

Hamburg (dpa/lno) – Das Medizinhistorische Museum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zeigt von Samstag an die Corona-Pandemie im Lichte der Seuchengeschichte. Die Ausstellung «Pandemie – Rückblicke in die Gegenwart» präsentiere Parallelen von Seuchen wie Covid und Cholera, teilte das UKE am Montag mit. Dafür werden Objekte aus drei Jahrhunderten aus- und gegenübergestellt. Dabei seien nicht nur Symbole des medizinischen Fortschritts, sondern auch Reaktionen der Gesellschaft wie Flugblätter von Impfgegnern. Die Ausstellung ist bis zum 15. Oktober 2022 zu sehen, es gilt zunächst die 2G-Regel mit Maskenpflicht. Demnach haben nur gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene Zutritt.

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf