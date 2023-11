Multimediale Tutanchamun-Schau entführt ins Alte Ägypten

Hamburg (dpa) –

Mehr als 100 Jahre nach der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun können Besucher in Hamburg in einer Wanderausstellung von Freitag an in die Geschichte des Alten Ägyptens eintauchen. In der Schau «Tutanchamun – das immersive Ausstellungserlebnis» werden Bilder, Videos und Animationen auf dreidimensionale Objekte projiziert, teilten die Ausstellungsmacher am Donnerstag mit.

Die digitale Inszenierung der Alegria Exhibition GmbH in den Veranstaltungsräumen United Scene im Stadtteil Ottensen ist bis zum 31. Januar zu sehen. Vom 8. Dezember bis 24. Februar wird sie zudem in Stuttgart präsentiert.

Dabei werden auch Tonbandaufnahmen mit der Originalstimme des britischen Archäologen Howard Carter zu hören sein. Anschließend wird ein Teil der Schau aus der Ich-Perspektive des Kindkönigs Tutanchamun erzählt.

Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 machte den Briten über Nacht weltberühmt. Im Alter von neun Jahren bestieg Tutanchamun 1332 vor Christus den ägyptischen Thron als einer der letzten Könige der 18. Dynastie. Nach circa zehn Jahren starb er unerwartet.

Erkundet werden können der Sarkophag, die weltberühmte Totenmaske, Zeichnungen und Skizzen und ein paar kleine Originalschätze aus der Zeit Tutanchamuns, teilten die Ausstellungsmacher weiter mit. Eine multimediale Illusion wolle zudem imposante Tempel des Alten Ägyptens farbenprächtig vor den Augen der Besucher entstehen lassen. Es solle ein Erlebnis für die ganze Familie sein.