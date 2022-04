Müllwagen fährt in Graben: Drei Verletzte

Wennigsen (dpa/lni) –

Beim Unfall eines Müllwagens in Wennigsen bei Hannover sind am Montagvormittag drei Menschen verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen sei das Fahrzeug nahe des Ortsausgangs in Richtung Sorsum von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt, sagte ein Polizeisprecher in Hannover. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die beiden anderen Verletzten per Rettungswagen. Unklar waren zunächst noch sowohl die Schwere der Verletzungen als auch das Alter der Verletzten. Die L390 wurde gesperrt. Der Einsatz dauerte zunächst noch an.