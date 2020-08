Müllsammelplatz und Fahrradgeschäft brennen in Lokstedt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: picture alliance/Carsten Rehder/dpa/Archiv/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Stadtteil Lokstedt ist am späten Donnerstagabend ein Feuer auf einem Müllsammelplatz ausgebrochen und auf ein Fahrradgeschäft übergegriffen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war es an einem Unterstand für Müllbehälter auf dem Innenhof eines Geschäftsgebäudes zu dem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits angrenzende Bereiche eines Fahrradgeschäftes im Erdgeschoss erreicht. Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers in weitere Etagen. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

