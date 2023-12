Müllfahrzeug kippt in Graben: Fahrer leicht verletzt

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Mann ist mit seinem Müllwagen in Itzehoe in einen Graben gefallen und leicht verletzt worden. Der Fahrer war am Mittwochmorgen beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und kam in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Auffahrt Itzehoe-Nord an der Autobahn 23 vorübergehend gesperrt. An dem Müllfahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 150 000 Euro.