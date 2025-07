Sieben deutsche Duos im Achtelfinale der Beach-Volleyball-EM

Düsseldorf (dpa) –

Sieben deutsche Duos stehen bei der Beach-Volleyball-Europameisterschaft in Düsseldorf im Achtelfinale. Direkt in die Runde der besten 16 Teams zogen die Titelverteidigerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann ein. Die beiden gewannen ihr zweites Vorrundenspiel auf der Anlage des Rochusclubs gegen die Polinnen Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio in zwei Sätzen mit 21:16 und 23:21.

Nach ihrer Auftakt-Niederlage gegen Javier und Joaquin Bello aus England schafften Nils Ehlers und Clemens Wickler noch den Sprung in die K.-o.-Runde. Die Olympia-Zweiten holten gegen die Schweizer Yves Haussener/Julian Friedli beim 2:0 (24:22, 21:13) den notwendigen Sieg für die Qualifikation zur Zwischenrunde. Am Abend gelang ihnen mit dem 2:0 (21:17, 21:17) über die Österreicher Christoph Dressler und Philipp Waller der Einzug in das Achtelfinale.

Ebenfalls in der zweiten K.-o.-Runde stehen Linda Bock und Louisa Lippmann. Das neu formierte Team verlor zwar am Vormittag das zweite Gruppenspiel 1:2 (12:21, 21:19, 10:15) gegen die Französinnen Clémence Vieira/Aline Chamereau, setzte sich dann aber über den Umweg gegen Claudia Scampoli und Giada Bianchi aus Italien mit 2:0 (21:17, 21:15) durch.

Ein deutsches Duell im Achtelfinale

In der Runde der jeweils besten 16 Frauen- und Männer-Teams sind noch sieben der zwölf gestarteten deutschen Duos dabei. Unter anderem treffen Müller/Tillmann in einem deutschen Duell auf Hanna-Marie Schieder und Karla Borger, Ehlers/Wickler auf das schwedische Nachwuchsteam Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson sowie Bock/Lippmann auf Maryna Hladun/Tetiana Lazarenko aus der Ukraine. Auch Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne, Paul Henning/Lui Wüst sowie Jonas und Benedikt Sagstetter schafften es in das Achtelfinale.