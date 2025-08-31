Müller/Tillmann bei Elite-Turnier in Hamburg Vierte

Hamburg (dpa/lno) –

Die an Nummer eins gesetzten Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben den Sieg beim Elite-Turnier der Beach Pro Tour in ihrer Wahl-Heimat Hamburg verpasst. Nach einem dritten und einem zweiten Platz in den beiden Vorjahren wurde das in der Hansestadt trainierende Duo nun Vierter.

Sie verloren das Spiel um Platz drei gegen die Olympiasiegerinnen Ana Patricia Silva Ramos und Eduarda Santos Lisboa aus Brasilien mit 16:21, 18:21. Bei einem Ballwechsel kurz vor Spielende verletzte sich Tillmann an der rechten Schulter.

Die Hoffnungen der EM-Dritten auf den ersten Erfolg am Rothenbaum hatten Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth in der Vorschlussrunde zunichtegemacht. Die Italienerinnen gewannen gegen die beiden Deutschen mit 21:19, 21:13. Gottardi/Orsi Toth hatten zuvor erst Linda Bock und Louisa Lippmann und im Viertelfinale Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne ausgeschaltet.

Olympia-Zweite Ehlers/Wickler im Viertelfinale raus

Müller und Tillmann waren das einzige deutsche Paar, das das Halbfinale erreicht hatte. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler scheiterten am Samstag an Martins Plavins/Kristians Fokerots mit 19:21, 21:15, 9:15. Vor einem Jahr hatten die in Hamburg trainierenden Ehlers und Wickler schon das Finale der EM gegen die beiden Letten verloren.