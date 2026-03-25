Müllberg auf Recyclinghof geht in Flammen auf

25. März 2026 3:46
Die Hintergründe des Brandes sind noch völlig unklar. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa
Die Hintergründe des Brandes sind noch völlig unklar. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Kettenkamp (dpa/lni) –

Ein Berg aus Rest- und Sperrmüll ist auf einem Recyclinghof im Landkreis Osnabrück in Brand geraten. Zeitweise stieg eine große Rauchwolke von dem Betriebsgelände in Kettenkamp auf, bevor Feuerwehrleute die Flammen in der Nacht löschen konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner des kleinen Ortes waren deshalb von der Feuerwehr aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Schadstoffe in der Luft seien bei Messungen der Feuerwehr nicht festgestellt worden, hieß es. Auch wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-862293/1

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