Müllabfuhr wegen Schneetreibens in Wilhelmshaven abgebrochen

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Starkes Schneetreiben bringt die Müllabfuhr in Wilhelmshaven zum Erliegen. Wegen der aktuellen Wetterlage werde die Abfallsammlung für heute abgebrochen, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Der städtische Eigenbetrieb, der für die Müllabfuhr zuständig sei, informiere über Nachholtermine.

Auch an anderen Orten in Niedersachsen kann heute wegen der Wetterlage kein Müll abgeholt werden. Der Landkreis Northeim etwa teilte mit, dass die Müllabfuhr heute ausfalle. Auch in der Stadt Emden und im Landkreis Wolfenbüttel kommen Müllwagen heute nicht.