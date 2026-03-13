Müll-Laster brennen – Fahrer verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr hat zwei brennende Sattelauflieger mit gepresstem Restmüll gelöscht – die Ladung sollte eigentlich im Kraftwerk verbrannt werden. -/Feuerwehr Helmstedt/dpa

Helmstedt (dpa/lni) –

Zwei brennende Lastwagen mit gepresstem Restmüll haben in Helmstedt für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie diese mitteilte, brannte es zunächst an einem Fahrzeug vor dem Betriebsgelände eines Kraftwerks. Die Flammen griffen auf den Auflieger eines daneben stehenden Lastwagens über.

Ein Mann fuhr den brennenden Sattelzug weg von weiteren Fahrzeugen und koppelte die Zugmaschine ab. Lastwagenfahrer und Betriebspersonal dämmten das Feuer auf dem Sattelauflieger ein, Feuerwehrleute unter Atemschutz löschten den Brand. Der Restmüll hätte im Kraftwerk verbrannt werden sollen. Der Grund des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.