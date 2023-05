Mühlenbrücke in Lübeck für zehn Tage komplett gesperrt

Lübeck (dpa/lno) –

Die in die Lübecker Altstadt führende Mühlenbrücke ist für die nächsten zehn Tage für den Verkehr gesperrt. Grund seien dringend notwendige Instandsetzungen der Fahrbahn und der Unterbauten an den Fahrbahnübergängen, teilte die Hansestadt Lübeck am Montag mit. Autos und Busse werden während der Bauarbeiten umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer ist eigens eine Behelfsbrücke neben der Mühlenbrücke errichtet worden. Die soll nach Angaben der Stadt auch nach Abschluss der Bauarbeiten am 24. Mai bestehen bleiben, da die Mühlenbrücke 2024 komplett saniert werden soll.