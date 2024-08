MS Dockville hat 2025 nur noch zwei Festivaltage

In diesem Jahr kamen 55.000 Besucher. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Das Musik- und Kunstfestival MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg wird im kommenden Jahr verkürzt – auf zwei Tage. Der Vorverkauf für den 15. und 16. August 2025 ist gestartet. Die Early-Bird-Wochenend-Tickets kosten 99 Euro. In diesem Jahr waren es noch 139 Euro für drei Tage. Besucherinnen und Besucher hätten sich gewünscht, dass die Tickets günstiger werden und geäußert, dass sie eher nur einen oder zwei Tage feiern wollen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Kopf & Steine GmbH.

Sprecher Eike Eberhardt sagte: «Wir merken, dass die Nachfrage nach Tagestickets deutlich gestiegen ist. Als innerstädtisches Festival sind wir dafür prädestinierter als andere. Wir können mit zwei Tagen auch auf Produktionsseite einiges einsparen und dadurch ein besseres und konzentrierteres Angebot mit mehr internationalen Acts anbieten.»

Gleichzeitig wird die bislang mit 25 Euro erschwingliche Nutzung des Campingplatzes auf 50 Euro erhöht, was die Kosten realistischer abbilde, so Eberhardt. Zuletzt nutzten knapp 7.500 Besucherinnen und Besucher den Campingplatz.

Das diesjährige MS Dockville hatte am vergangenen Wochenende 55.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Erhofft hatten sich die Veranstalter 60.000 Besucher. Zu den Headlinern zählten Ashnikko und Meute.