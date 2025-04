«MS Adler IV» springt für havarierte «Baltica» ein

Rostock (dpa/mv) –

Die «MS Adler IV» wird in diesem Sommer die Fahrten des havarierten Ausflugsschiffes «Baltica» entlang der Ostseeküste zwischen Warnemünde und Kühlungsborn übernehmen. Die «MS Adler IV» laufe am Mittwoch in Warnemünde ein und werde ab 1. Mai wieder Fahrten zwischen den beiden Ostseebädern übernehmen, teilte die Baltic Schifffahrt und Touristik GmbH mit.

Wie die «Baltica» sei die etwas kleinere «MS Adler IV» ein deutsches Seebäderschiff, das auf der Werft in Husum gebaut worden und dort auch im Einsatz gewesen sei. Das Schiff der Adler-Schiffe GmbH & Co. KG brach am Montag von Husum aus auf und soll am Dienstag den Nord- Ostsee-Kanal passieren, bevor es dann am Mittwoch in Warnemünde festmacht.

Auf der «Baltica» war am 7. April während der Fahrt auf der Ostsee plötzlich Wasser in das Heck eingedrungen. Der Kapitän brach die Fahrt von Kühlungsborn nach Warnemünde zehn Minuten nach dem Start ab und kehrte an die Seebrücke von Kühlungsborn zurück. Dort konnten die Passagiere das Schiff unverletzt verlassen. Nach Angaben der Reederei hatte sich eine Antriebswelle vom Schiff gelöst, daraufhin sei Wasser in den Maschinenraum eingedrungen.

Die «MS Adler IV» soll bis 30. November zwischen Warnemünde und Kühlungsborn im Einsatz sein. Dann solle die «Baltica» wieder übernehmen, sagte Achim Krüger, Geschäftsführer der Baltic Schiffahrt und Touristik GmbH. «Die Reparatur befindet sich in Vorbereitung und wir sind optimistisch, dass wir die „Baltica“ dann bald wieder auf der Ostsee einsetzen können.»