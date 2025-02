Mrkva überragt beim Kieler Sieg über den FC Porto

Kiels Keeper Tomas Mrkva fand gegen den FC Porto sofort in die Partie. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist zwei Tage nach der Bundesliga-Niederlage bei der HSG Wetzlar in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der European League gab es für die Norddeutschen vor 5.044 Zuschauern einen 32:22 (14:12)-Heimsieg gegen den FC Porto. Elias Ellefsen á Skipagøtu war mit sechs Toren der erfolgreichste Kieler Werfer. Für die Gäste aus Portugal traf Leo Gunnarsson viermal.

Der THW konnte sich sofort auf seinen Schlussmann Tomas Mrkva verlassen. Die Paraden des Tschechen kaschierten die Offensiv-Probleme der Kieler. Erst nach einer Auszeit von Trainer Filip Jicha beim 6:5 (15. Minute) gewannen die Norddeutschen an Sicherheit. Patrick Wiencek sorgte mit seinem Treffer zum 11:6 (20.) für eine Fünf-Tore-Führung.

Mrkva auch nach der Pause ein Faktor

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Mrkva die bestimmende Persönlichkeit auf dem Feld. Am Ende hatte der 36-Jährige 17 Paraden auf seinem Konto. Beim 23:15 durch Hendrik Pekeler war die Partie gegen die in allen Belangen überforderten Portugiesen schon in der 43. Minute entschieden.

Für die Kieler geht die Terminhatz nun unvermindert weiter. Schon am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) steht das Ligaspiel gegen den HC Erlangen auf dem Programm.