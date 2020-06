Rettungswagen im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aschendorf/Papenburg (dpa/lni) – Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich die Beifahrerin eines Motorrollerfahrers in Aschendorf bei Papenburg schwere Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben war es in der Nacht zum Sonntag zu der Kollision gekommen. Der Autofahrer (31) geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo sein Fahrzeug frontal in den Roller krachte. Die 16-Jährige musste sofort ins Krankenhaus, der Roller- sowie der Autofahrer kamen unverletzt davon.