Motorradunfall auf A31: Beifahrerin schwer verletzt

Nach einem schweren Unfall wird eine 25-Jährige mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Emden (dpa/lni) –

Nach einem Motorradunfall auf der Autobahn 31 zwischen Emden und Ihlow (Landkreis Aurich) ist eine 25-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Beifahrerin sei aus bislang unbekannter Ursache am Nachmittag des Ostersonntags von dem Motorrad gestürzt, das auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 65-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Emden sowie die Gegenfahrbahn wurden kurzzeitig für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers gesperrt.