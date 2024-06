Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der B430

Bornhöved (dpa/lno) –

Eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Die Frau war am Dienstag mit ihrem Motorrad auf der Bundesstraße 430 in Richtung Neumünster unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeitgleich bog ein Kleintransporter von der A21 kommend auf die Bundesstraße ein. Im Einmündungsbereich sei es zu dem Zusammenstoß gekommen, hieß es weiter. Die junge Frau starb noch am Unfallort. Der 34 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war mehrere Stunden voll gesperrt.