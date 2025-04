Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf A31

Schüttorf (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Schüttorf in der Grafschaft Bentheim ist eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die 43-Jährige habe vermutlich einen medizinischen Notfall erlitten, teilte die Polizei in Lingen mit.

Die Frau sei ohne ersichtlichen Grund mit ihrer Maschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in eine Böschung geraten und habe sich überschlagen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die A31 wurde wegen des Unfalls vorübergehend in Richtung Bottrop (NRW) gesperrt.