Motorradfahrerin stirbt bei schwerem Unfall auf Landstraße

Gokels (dpa/lno) –

Eine 59 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag bei Gokels im Kreis Rendsburg-Eckernförde ums Leben gekommen. Sie sei nach einem missglückten Überholmanöver auf der Landstraße mit einem Auto zusammengestoßen und von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Trotz Rettungsmaßnahmen erlag die Frau laut Polizei noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Nach Informationen der «Hamburger Morgenpost» war sie gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs, der nach dem Unfall von Notfallseelsorgern betreut wurde.