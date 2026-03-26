Motorradfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Im Landkreis Osnabrück hat laut Polizei eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen, wodurch es zur Kollision kam. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem missglückten Abbiegemanöver eines Autos im Landkreis Osnabrück ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 35 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag in Glandorf nach links abbiegen. Dabei übersah sie demnach den von links kommenden Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte, und kollidierte mit ihm.

Durch die Kollision sei der 40-Jährige gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Zur weiteren Behandlung sei er vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin sei unverletzt geblieben.