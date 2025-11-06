Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Achim (dpa/lni) –

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Achim (Landkreis Verden) schwer verletzt worden. Er fuhr kurz hinter einer Kreuzung auf das Auto einer 19-Jährigen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die junge Frau habe sich leicht verletzt und sei ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Unfall am Mittwochnachmittag abgeschleppt, der Schaden belaufe sich auf rund 7.000 Euro.