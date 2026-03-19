Motorradfahrer unter brennendem Anhänger eingeklemmt

Westerstede (dpa/lni) –

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Westerstede (Ammerland) unter einem Anhänger eingeklemmt worden, der anschließend in Brand geraten ist. Ein 58-Jähriger, der mit einem Auto und einem Anhänger unterwegs war, übersah den Motorradfahrer und erfasste ihn mit dem Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Motorradfahrer Vorfahrt gehabt.

Der Motorradfahrer wurde demnach unter dem Anhänger eingeklemmt und dieser fing an, zu brennen. Ersthelfer hätten schnell eingegriffen, den Anhänger abgekoppelt, angehoben und den Motorradfahrer befreit, hieß es weiter. Der 30-Jährige kam mit schweren Verletzungen, darunter Brandverletzungen, in eine Klinik. Zur Ursache des Unfalls werde ermittelt, die Schadenshöhe sei noch unbekannt, so die Polizei.