Bad Bentheim (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt. Am Freitag kam der 39-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, berührte einen Zaunpfahl und überschlug sich mehrmals, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache für den Unfall war zunächst unbekannt.