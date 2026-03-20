Motorradfahrer stürzt in Barmbek und stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord gestorben. Aus Richtung Alter Teichweg kommend sei der Mann im Bereich Lämmersieth an mehreren haltenden Autos vorbeigefahren und gestürzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Ob der Unfall alleinbeteiligt passierte oder ob weitere Fahrzeuge in den Sturz involviert waren, war noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei sperrten an die Unfallstelle angrenzende Straßen. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.