Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Baum

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wurster Nordseeküste (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) gestorben. Der 59-Jährige sei aus unbekannten Ursachen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort prallte er mit seiner Maschine gegen einen Baum und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Für die Aufräumarbeiten wurde die Landstraße am Donnerstagabend für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-236018/2

Pressemitteilung der Polizei