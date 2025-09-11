Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Langenhorn

Langenhorn (dpa/lno) –

Bei einem schweren Unfall in Hamburg-Langenhorn nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein ist ein Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit.

Der 33-jährige Mann war am späten Mittwochnachmittag auf der Tangstedter Landstraße unterwegs. Als ein 57-jähriger Autofahrer auf die Straße einbiegen wollte, übersah er den Motorradfahrer und stieß mit seinem Wagen mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige gegen eine Straßenlaterne geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Einsatzkräfte begannen noch vor Ort mit den Reanimationsmaßnahmen. Anschließend wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.