Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A27

Cuxhaven (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 27 im Kreis Cuxhaven tödlich verunglückt. Der 55-Jährige war mit seinem Zweirad am Samstag bei Debstedt aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht an dem Unfall beteiligt. Die Autobahn in Richtung Walsrode wurde laut Polizei für rund fünf Stunden gesperrt.

