Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A24 im Krankenhaus

Parchim (dpa) –

Der am Montag auf der A24 bei einem Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzte Motorradfahrer ist gestorben. Der 34-Jährige sei am Dienstagabend an den Folgen der erlittenen Unfallverletzungen in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Motorradfahrerzwei Lkw überholen. Dabei war es zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem der 34-Jährige stürzte. Er war zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn war zwischen Suckow und Parchim in Richtung Hamburg für rund sieben Stunden voll gesperrt.