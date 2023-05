Motorradfahrer stirbt im Landkreis Cuxhaven nach Unfall

Cuxhaven (dpa/lni) –

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag wegen eines Verkehrsunfalls im Landkreis Cuxhaven gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf einer Landstraße in einer leichten Kurve von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 48-Jährige starb wegen seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das Motorrad des Mannes fing Feuer. Ersthelfer löschten es. Die Straße zwischen Neuenwalde und Debstedt war zeitweise wegen des Unfalls voll gesperrt.