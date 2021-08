Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Teleskoplader

Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Reinfeld (dpa/lno) – Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Reinfeld (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen. Der 58-Jährige aus Bad Oldesloe sei am Dienstag auf der L 84 in einer Kurve mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammengestoßen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Fahrer des Teleskopladers hatte von einer Feldausfahrt nach links auf die Straße einbiegen wollen. Der Motorradfahrer starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

