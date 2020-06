Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Rettungswagen fährt mit Sondersignal durch einen Kreisverkehr. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Stadland (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Stadland (Landkreis Wesermarsch) gestorben. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatte ein 69 Jahre alter Autofahrer das Motorrad des 55-Jährigen beim Linksabbiegen übersehen. Ersthelfer sowie ein Notarzt versuchten demnach noch, den gestürzten Mann aus Brake zu reanimieren. Letztlich starb er aber. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall am Nachmittag leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.

Mitteilung der Polizei