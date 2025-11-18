Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Wilsum (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 42-Jährige war am Montagnachmittag bei Wilsum nordwestlich von Nordhorn unterwegs, als er beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersah, wie die Polizei mitteilte. Schwerst verletzt kam der Biker in ein Krankenhaus, wo er später starb. Der 31 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20.000 Euro.