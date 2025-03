Hamburg (dpa/lno) –

Ein Motorradfahrer ist mitten in Hamburg tödlich verunglückt. Er war vermutlich zu schnell gefahren und verlor in Winterhude die Kontrolle über seine Maschine, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Motorrad prallte gegen den Bordstein und wohl auch noch gegen einen Ampelmast. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen am Unfallort. Nähere Details zum Hergang des Unfalls am Samstagabend und das Alter des Mannes waren zunächst nicht bekannt.