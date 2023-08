Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Emden

Emden (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Emden gestorben. Ein 53 Jahre alter Autofahrer habe den ersten Erkenntnissen nach am Freitagnachmittag beim Abbiegen auf eine Straße den Motorradfahrer übersehen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 31-Jährige prallte mit seiner Maschine gegen den Wagen und stürzte. Dabei wurde er so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Motorrad brannte den Angaben zufolge komplett aus. Der Autofahrer erlitt einen Schock.