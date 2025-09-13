Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Osnabrück

Bad Essen (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück gestorben. Der 37-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach mit seiner Maschine in einer Kurve in Bad Essen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Dort prallte er zunächst gegen einen Pfosten, dann gegen einen Baum und vermutlich noch gegen eine Betonröhre in einem Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall am Freitagabend so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.