Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Harburg

Wistedt (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in der Nähe von Wistedt im Landkreis Harburg ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Es sei vergeblich versucht worden, den Mann wiederzubeleben, sagte ein Polizeisprecher. An dem Unfall am Nachmittag waren ein weiterer Motorradfahrer und eine Autofahrerin beteiligt. Der andere 25 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Ein Sachverständiger sei beauftragt worden, den Hergang zu rekonstruieren. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.