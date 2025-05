Der Mann starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Bad Bramstedt (dpa/lno) –

Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe von Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) gestorben. Der Mann soll am Donnerstagmorgen auf einen Pkw-Anhänger aufgefahren sein, wie die Bundespolizei Neumünster mitteilte. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.