Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver im Kreis Plön

Giekau (dpa/lno) – Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver verunglückt und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Sonntag mit seiner Maschine auf der Bundesstraße zwischen Giekau und Lütjenburg unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Überholen einer Autokolonne stieß er mit dem an erster Stelle fahrenden Wagen eines 39 Jahre alten Mannes zusammen, der links abbog. Beim Sturz wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er starb am Abend in einem Kieler Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei