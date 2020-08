Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall im Kreis Northeim

Blaulicht und der LED-Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Einbeck (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Sturz im Kreis Northeim ums Leben gekommen. Der 61-Jährige war in einer Dreiergruppe von Motorrädern auf der Landesstraße 548 unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Kurve geriet er auf den Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann starb trotz schneller Hilfe von Ersthelfern und einem Notarzt noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließe die Beteiligung anderer Fahrzeuge an dem Unfall vorerst aus, hieß es. Die Straße wurde vorübergehend voll gesperrt.

Pressemeldung der Polizei