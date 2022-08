Elsdorf (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß mit einem Zug ist ein Motorradfahrer an einem Bahnübergang im Landkreis Rotenburg/Wümme tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige habe den Bahnübergang am Bahnhof Elsdorf am Dienstagnachmittag überqueren wollen und dabei offenbar den sich nähernden Zug übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann stürzte und rutschte gegen die Bahn. Seine Verletzungen waren so schlimm, dass er noch an der Unfallstelle starb.