Cuxhaven (dpa) –

Beim Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein Motorradfahrer am Dienstag im Kreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 44-jährige Biker aus bisher unbekannter Ursache auf einer Landstraße zwischen Bramstedt und Bokel in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Transporter und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.