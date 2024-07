Motorradfahrer auf A24 schwer verletzt

Parchim (dpa/mv) –

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Motorradfahrer am Montagmorgen zwei Lkw überholen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem der 34-Jährige stürzte. Er sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn war zwischen Suckow und Parchim in Richtung Hamburg für rund sieben Stunden voll gesperrt.