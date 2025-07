Motorradfahrer rast vor der Polizei davon – beinahe Unfälle

Ein Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei in Osnabrück. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer hat sich in Osnabrück eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei beinahe mehrere Unfälle verursacht. Der Fahrer habe bei einer Kontrolle plötzlich beschleunigt und sei davon gefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er mit einem Mitfahrer auf der Maschine unter anderem rücksichtslos über eine rote Ampel und in den Gegenverkehr gefahren, was laut Polizei zu mehreren Beinaheunfällen geführt habe.

Als das Motorrad schließlich am Samstagnachmittag auf einen Supermarktplatz abbog, verloren die Beamten die Spur. Auch eine anschließende Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.