Motorradfahrer prallt in Hamburg gegen Bus und stirbt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in St. Pauli gestorben. (Symbolfoto) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Motorradfahrer ist am Abend in Hamburg tödlich verunglückt. Er sei gegen einen Bus geprallt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Zuvor hatte die Polizei auf der Plattform X mitgeteilt, dass die Helgoländer Allee im Bereich St. Pauli voll gesperrt sei. «Bitte behindern sie die Einsatzkräfte vor Ort nicht», hieß es. Mehrere Medien berichteten, dass der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.