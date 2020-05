Motorradfahrer prallt gegen Verkehrsschild: Tot

Berne (dpa/lni) – Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berne (Kreis Wesermarsch) am Dienstag tödlich verletzt worden. Der Mann hatte aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen ein Verkehrsschild geprallt. Beim Sturz verletzte er sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad schleuderte noch gegen einen Baum und fiel dann auf ein Feld. Rettungskräfte versuchten, den Motorradfahrer zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle.

