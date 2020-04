Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Bockenem (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bockenem (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Der 54-Jährige geriet am Donnerstag in einer Kurve ins Schleudern und stürzte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei rutschte er gegen eine Leitplanke. Verursacht wurde der Unfall demnach durch einen Fahrfehler. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.