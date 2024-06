Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto und stirbt

Burgwedel (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad bei Burgwedel in der Region Hannover ist ein Mann gestorben. Der 52-Jährige habe den ersten Erkenntnissen nach mit seinem Motorrad auf einer Landstraße mehrere Autos überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eines der Autos, dass er überholen wollte, bremste jedoch und bog nach links in einen Waldweg ab. Der Mann prallte mit seinem Motorrad gegen die Fahrerseite des Wagens und wurde von seiner Maschine geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er am Samstagmittag noch an der Unfallstelle starb.