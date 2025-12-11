Motorradfahrer nach zwei Unfällen in Lebensgefahr

Varel (dpa/lni) –

Gleich zweimal binnen kurzer Zeit ist ein Motorradfahrer in Varel im Kreis Friesland verunglückt – beim zweiten Unfall zog sich der 68-Jährige nach Mitteilung der Polizei lebensgefährliche Verletzungen zu. Wie es zu den beiden Unfällen kommen konnte, ist noch unklar.

Zunächst sei der Mann am Nachmittag gegen 15.00 Uhr in einem Kreisverkehr gestürzt, hieß es. Dabei habe er sich leicht verletzt. Ins Krankenhaus wollte er demnach nicht.

Zwei Stunden später sei derselbe Motorradfahrer dann erneut auf derselben Straße unterwegs gewesen, innerorts mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und gegen eine Hauswand geschleudert worden. Dabei habe er schwerste Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Oldenburg.